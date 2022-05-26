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Куски арматуры нашли в желудке у жаловавшегося на боли жителя Казахстана

Куски арматуры нашли в желудке у жаловавшегося на боли жителя Казахстана

Молодой житель Актау пришел к врачам с жалобами на боль в желудке, которые оказались вызваны крупными инородными телами. О необычном пациенте пишет InAktau.

Рентген показал, что в желудке у мужчины находятся куски арматуры длиной 5-6 см, а также ручка от алюминиевой ложки,.

Врачи провели малоинвазивную эндоскопическую операцию и успешно извлекли инородные тела. Операция заняла полчаса, сообщил врач-эндоскопист Бауыржан Танауов.

Когда состояние пациента стабилизировалось, его отправили на амбулаторное лечение.

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