На Кубани заметно потеплеет

26 мая. 9:23

Сегодня воздух на Кубани наконец прогреется до 25 тепла – так, в Краснодаре днем столбики термометров поднимутся до 24 градусов, будет ясно, и хотя к вечеру посвежеет до 15, целый день будет сухо, осадков не ожидается, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фронтальные разделы отступили, и погода в крае будет улучшаться. Только в некоторых районах вечером ожидаются кратковременные дожди и туман, - передает портал Юга.ру.

Тепло в регионе будет и завтра: синоптики обещают, что дожди на территории края прекратятся, а ветер сменит направление с юго-западного на южное. Воздух завтра прогреется до 26 тепла.