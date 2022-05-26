Россияне стали чаще путешествовать в Казахстан и Беларусь

26 мая. 9:10

Нынешней весной в России вырос спрос на авиабилеты в Казахстан и в Беларусь, - говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Часто россияне отправлялись в Киргизию, однако спрос снизился на 25%, в Казахстан, который стал востребованнее в 2,5 раза, в Узбекистан (без изменений), в ОАЭ (+35%), в Беларусь также отмечается увеличение спроса в 2,6 раза, в Азербайджан (-9%) и Грузию (+40%)", - рассказали эксперты, передает ТАСС.

Среди зарубежных стран самыми востребованными этой весной стали Армения, Турция и Таджикистан, хотя спрос на полеты в Армению снизился почти на 37%, а в Турцию вырос на 11%. Средняя стоимость перелета за рубеж весной составила 25 тыс рублей на человека в одну сторону.

Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, стали Кавказские Минеральные Воды (спрос вырос на 32%), Калининград (+70%), Махачкала (+40%), Екатеринбург, Уфа (+45%) и Тюмень (+78%). Средняя стоимость перелета по России весной составила 6,3 тыс рублей на человека в одну сторону, сообщили в OneTwoTrip.