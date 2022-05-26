Азербайджан откроет свои турпредставительства в Турции

26 мая. 8:58

Азербайджан планирует открыть постоянные туристические представительства в турецкой столице Анкаре, а также в Стамбуле, - сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

"У нас еще есть планы по открытию офиса в Турции. Турция является для нас одним из крупнейших приоритетных рынков", – подчеркнул советник, передает Тренд.

Сейчас Госагентство работает над открытием туристических офисов в ряде стран и планирует наладить сотрудничество с компаниями-партнерами за рубежом.

Ранее Гулузаде рассказал, что в стране ведется работа по развитию туризма на освобожденных землях Азербайджана: строятся отели в Шуше и Агдаме, туристический комплекс в Суговушане, а в Карабахе планируются туристические маршруты.

К 2025 году освобожденные территории посетят около миллиона местных и иностранных туристов, - добавил Кянан Гулузаде.