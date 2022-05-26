В Тбилиси стартует 24-й международный книжный фестиваль

26 мая. 8:43

В столице Грузии сегодня начинает работу уже двадцать четвертый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль.

Помимо традиционной книжной ярмарки, которая пройдет в выставочном пространстве Expo Georgia, организаторы анонсируют различные презентации и воркшопы для детей. Мероприятия пройдут в двух павильонах выставочного центра, - передает Sputnik Грузия.

В шестом павильоне 26 мая состоится воркшоп для детей вместе с иллюстратором книг. А 29 мая здесь запланирован мастер-класс на тему "Как создать миниатюрные книги".

В 11 павильоне 28 мая в рамках кампании #спасибоучитель пройдет награждение учителей, избранных "Издательством Сулакаури". В воскресенье, 29 мая, здесь планируется презентация фантастической книги для детей А. Ф. Стедмен "Скандар и вор единорог". Представят книгу переводчики Ника Самушия и Нато Давиташвили.

Завершится фестиваль 29 мая.