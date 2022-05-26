СМИ: Израиль не отдаст ВСУ свои противотанковые ракеты

26 мая. 8:27

Израиль отклонил просьбу США, не разрешив поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильским технологиям и лицензии, - передает Axios.

По информации источников из числа американских и израильских должностных лиц, согласно лицензии, Израиль должен давать свое одобрение на любую передачу этих ракет третьей стороне, просьба была отклонена с уточнением, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное военное оборудование, - передает "АиФ".

Поставка Украине таких ракет "может привести к тому, что Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии", - говорится в документе.

"Сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран - одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года, когда противостояние было двусторонним - США против СССР", - написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.