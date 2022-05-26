Россияне возвращаются к наличным?

26 мая. 8:14

После отключения сервисов Apple Pay и Google Pay россияне стали чаще использовать наличные для оплаты покупок, - показало исследование Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), пишет газета "Известия".

На наличные расчеты перешли 40% пользователей Apple Pay и 35% - Google Pay, а 96% пользователей смартфонов на iOS и 63% владельцев устройств на платформе Android перешли на оплату покупок банковской картой, - передает "АиФ".

Ранее компания Apple приостановила поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay, а весной 2022 года сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard.