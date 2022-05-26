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Турция прилагает все усилия для прекращения конфликта на Украине

Турция прилагает все усилия для прекращения конфликта на Украине

Турецкая сторона хочет мира на Украине и прилагает максимум усилий для переговоров с обеими сторонами конфликта, - сообщил член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи в интервью газете "Известия".

"Мы, турецкая сторона, хотим только мира в регионе. Мы не хотим продолжения и затягивания конфликта, мы всегда выступали против этого. Но конфликт уже идет, нет смысла в нем кого-то обвинять. Единственная страна, которая искренне борется за то, чтобы остановить этот конфликт, - это Турция. Все это видят. Никто не видит, чтобы Запад прилагал сейчас искренние усилия для урегулирования конфликта. Но Турция искренне не жалеет сил для переговоров как с Украиной, так и с Россией для прекращения конфликта. Это уже весь мир видит", - рассказал он изданию, передает ТАСС.

Сафи надеется, что правительство Турции добьется положительных результатов на переговорном этапе, добавив: "Для этого мы делаем многое - все, что можем".

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