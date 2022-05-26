Херсонская область намерена интегрироваться в систему образования России

26 мая. 7:42

Херсонская область планирует полностью интегрироваться в российскую систему образования с сохранением лучших местных образовательных традиций, - сообщила начальник Херсонского областного управления образования Татьяна Кузьмич.

"Мы однозначно интегрируемся в образовательную систему РФ с сохранением лучших местных образовательных традиций", - сказала Кузьмич, добавив: от Болонской системы надо однозначно отказываться, передает ТАСС.

Напомним, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ранее назвал Болонскую систему образования, когда обучение строится по системе бакалавриат - магистратура, "пройденным этапом", заявив, что в России появится своя система.