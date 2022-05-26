В столичный регион ненадолго придет тепло

Сегодня в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями и наконец потеплеет, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.
"Облачно с прояснениями. Дождь, во второй половине дня на востоке области небольшой. Местами гроза", - говорится в сообщении.
Днем воздух прогреется от 18 градусов до 20 градусов тепла, ветер будет дуть южный, его скорость составит 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 15 м/с.
Предстоящей ночью прогнозируется облачная дождливая погода: местами сильный дождь и гроза, а температура воздуха снова упадет до 10-12 градусов тепла.
Ветер будет дуть юго-западный и западный, его скорость составит 7-12 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 736 мм рт ст.