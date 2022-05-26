СМИ: Страны Евросоюза все же уступили России

26 мая. 7:13

Страны-участницы Европейского союза в большинстве своем пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать поставки газа в рублях, опасаясь возможного энергетического кризиса, - пишет американское издание The Washington Post.

Подобное развитие событий свидетельствует о победе официальной Москвы, и хотя ЕС обсуждает меры по снижению зависимости от российских энергоносителей, пока европейские страны не могут найти альтернативных поставщиков и всеми силами пытаются избежать кризиса, - говорится в публикации, передает РИА Новости.

Напомним, с 1 апреля Россия стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Отказ от операций в российской валюте Россия рассматривает как неисполнение обязательств по договорам.