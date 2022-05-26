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МАГАТЭ обеспокоено запасами урана на Запорожской АЭС

МАГАТЭ обеспокоено запасами урана на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 т плутония и 40 т обогащенного урана.

"Тридцать тысяч килограммов плутония, 40 тысяч килограммов обогащенного урана, и мои инспектора не имеют к этому доступа", - отметил он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передает РИА Новости.

Наибольшее опасение главы МАГАТЭ вызывает то, что с АЭС могли пропасть несколько сотен килограммов ядерно-оружейного материала.

Напомним, МАГАТЭ ведет переговоры с Украиной и Россией о допуске специалистов на Запорожскую АЭС.

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