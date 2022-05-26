МАГАТЭ обеспокоено запасами урана на Запорожской АЭС

26 мая. 6:59

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 т плутония и 40 т обогащенного урана.

"Тридцать тысяч килограммов плутония, 40 тысяч килограммов обогащенного урана, и мои инспектора не имеют к этому доступа", - отметил он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передает РИА Новости.

Наибольшее опасение главы МАГАТЭ вызывает то, что с АЭС могли пропасть несколько сотен килограммов ядерно-оружейного материала.

Напомним, МАГАТЭ ведет переговоры с Украиной и Россией о допуске специалистов на Запорожскую АЭС.