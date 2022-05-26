В ЕС заморозили 23 млрд евро активов Банка России

26 мая. 6:42

Страны ЕС блокировали активы Банка России в размере около 23 млрд евро ($24,5 млрд), - сообщает Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Также страны ЕС также блокировали материальные активы, в частности, яхты и виллы, стоимость которых оценивается в 10 млрд евро. Причем неизвестно, все ли государства Евросоюза предоставили сведения о блокировке российских активов. Рейндер также не дал пояснений, почему ЕС смог заморозить "так мало активов" Банка России, - передает РИА Новости.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов оценил размер блокированных Западом активов в половину золотовалютного резерва России или приблизительно в $300 млрд.