Google в России будет работать медленнее

26 мая. 6:28

Часть российских провайдеров получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов поисковика.

"Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube", - говорится в материале, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций.

Представитель "Радиосвязи" рассказал, что серверы отключили еще 19 мая, а уведомление было получено лишь через несколько дней.

Аналогичное уведомление получил провайдер "МФТИ Телеком".

Такое решение Google связывают с тем, что провайдер попал под западные санкции.