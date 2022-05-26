СМИ: Израиль ликвидировал иранского полковника Саяда Ходаи

26 мая. 6:13

Власти Израиля уведомили США, что ликвидировали высокопоставленного офицера иранской армии, который, предположительно, был ответственен за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру, - пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Речь идет о полковнике Саяде Ходаи, занимавшем должность заместителя командира секретного подразделения иранской армии, которому "было поручено убивать определенных людей в различных частях света", - передает РИА Новости.

Ходаи был уничтожен в минувшее воскресенье вблизи своего дома в Тегеране: двое вооруженных лиц приблизились к его машине, после чего выпустили по ней не менее пяти пуль, - пишет издание.

Официальный Тегеран обвинил в случившемся Израиль, а Совет национальной безопасности (СНБ) страны пообещал дать жесткий ответ на это убийство.

Ходаи отвечал за операции на Ближнем Востоке, среди его мишеней также фигурировали гражданские и должностные лица из Европы, США, Кении, Эфиопии, ОАЭ, - пишет газета.