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США призывают не отключать Россию от мирового интернета

США призывают не отключать Россию от мирового интернета

США призывают структуры, ответственные за предоставление интернета, не отключать Россию от глобальной Cети. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что не нужно лишать российских граждан доступа к информации. "Призываем все ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в Россию", - сказал Прайс.

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства также добавил, что интернет внутри РФ должен оставаться свободным и открытым.

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