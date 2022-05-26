США призывают не отключать Россию от мирового интернета

26 мая. 5:25

США призывают структуры, ответственные за предоставление интернета, не отключать Россию от глобальной Cети. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что не нужно лишать российских граждан доступа к информации. "Призываем все ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в Россию", - сказал Прайс.

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства также добавил, что интернет внутри РФ должен оставаться свободным и открытым.