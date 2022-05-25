Домбристы НИШ в Нур-Султане могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса

25 мая. 23:43

В Нур-Султане прошел самый масштабный урок домбры: в столичной Интеллектуальной школе (НИШ) физико-математического направления на музыкальном инструменте сыграла сразу тысяча учащихся, которые заполнили весь спортивный зал школы, а дирижировал ими педагог дополнительного образования, заслуженный деятель культуры Казахстана Айтжан Токтаган.

В исполнении тысячи учеников прозвучали знаменитые кюи "Сарыарқа", "Балбырауын", "Еркем-ай", "Кеңес", "Жастар биі".

"Ученики столичной Интеллектуальной школы физико-математического направления представили всему миру нашу страну и нашу культуру, познакомили с главным музыкальным инструментом, который можно назвать душой народа. Мы все прекрасно знаем, что нағыз қазақ - домбыра, поэтому сегодняшний день можно назвать историческим", - рассказала председатель правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Куляш Шамшидинова, передает Sputnik Казахстан.

Созданный Айтжаном Токтаганом школьный ансамбль "Жігер" - победитель многих республиканских и международных музыкальных конкурсов, обладатель Гран-при итальянского фестиваля-конкурса Sun of Italy, выступал на сценах знаменитых вузов США - Гарвардского и Бостонского университетов, Массачусетского технологического института, а теперь он надеется попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

"Домбра - сакральный инструмент для каждого казаха, и внесение нашего урока в Книгу Гиннесса - это открытие домбры всему миру", – подчеркнул Айтжан Токтаган.

НИШ подал заявку в Guinness World Records (GWR) в декабре 2021 года, по требованиям Книги рекордов Гиннесса за масштабным уроком наблюдали более 25 стюардов и два свидетеля.