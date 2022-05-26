Китай может уничтожить спутники Илона Маска

Китайские военные разрабатывают план по уничтожению Starlink, системы Илона Маска, обеспечивающей спутниковый доступ в интернет, на случай, если правительство посчитает их угрозой национальной безопасности. Как сообщает Unilad, спутники Starlink уже несколько лет используются для обеспечения интернета в районах со слабым покрытием, а их терминалы гарантируют высокую скорость за счет подключения к спутникам на низкой околоземной орбите.

В начале года генеральный директор компании Tesla подвергся критике после того, как два спутника, запущенные аэрокосимческой корпорацией SpaceX, едва не столкнулись с китайской космической станцией. Недавно появился документ, в котором перечислены способы выведения системы из строя, в том числе с помощью технологий отслеживания и отключения каждого из блоков по отдельности.

В статье с подробным описанием работы исследователя Жэня Юаньчжэня, исследователя из Пекинского института систем слежения и телекоммуникаций Сил стратегической поддержки НОАК утверждается, что ”для вывода из строя спутников Starlink и уничтожения операционной системы необходимо использовать как мягкие, так и жесткие методы”.

Сейчас у SpaceX на орбите 2,6 тыс. функционирующих спутников Starlink, а недавно компания запросила разрешение на запуск 30 тыс. блоков второго поколения. Кроме того, в 2020 году компания Маска заключила контракт на создание спутников для американского министерства обороны, что еще больше усиливает опасения китайского правительства.

Два года назад сообщалось, что SpaceX планирует создать спутники по типу Starlink, оснащенные дополнительной технологией по отслеживанию межконтинентальных баллистических ракет, аналогичных гиперзвуковому оружию, которое Китай испытывает в последние месяцы.

Юаньчжэнь считает, что американские военные дроны и боевые истребители, подключенные к Starlink, передают информацию в сотни раз быстрее, что может представлять угрозу для национальной безопасности Китая. Ученый уверен, что стране необходимо разрабатывать высокоточные спутники для космического наблюдения за системой Starlink и данными, которые по ней передаются, а также создать технологию, способную уничтожить блоки SpaceX. ”Сеть спутников Starlink - децентрализованная система. Противостоять нужно не отдельным спутникам, а всем сразу, - отмечается в статье. - Для этого нужны не дорогостоящие, но высокоэффективные меры”.

South China Morning Post пишет, что китайские ученые разрабатывают альтернативные противоспутниковые системы, в том числе и микроволновую установку, способную блокировать сигнал и уничтожать электронику. КНР также работает над созданием кибероружия, способного поражать высоко- и низкоорбитальные спутники. Кроме того, Китай запустил собственные интернет-спутники под названием StarNet. По мнению китайского ученого, занимающегося космическими разработками, страна придерживается мнения, что контрмеры должны быть продуктивными, поэтому нужно создавать собственные сети спутникового интернета.