Жители и гости Кисловодска отведают деликатесы и морепродукты на фестивале

26 мая. 0:33

Кисловодск примет фестиваль морепродуктов и итальянских деликатесов, он состоится 27 и 28 мая на самой длинной пешеходной улице Ставрополья - проспекте Ленина, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"27 и 28 мая проведем фестиваль морепродуктов и итальянских деликатесов. Площадкой фестиваля станет самая длинная пешеходная улица региона - обновленный проспект Ленина, который постепенно превращаем в точку притяжения для всех. В этом году решили отметить наступление лета вкусным фестивалем морепродуктов и итальянских деликатесов", - написал он в телеграм-канале.

По его словам, жителей и гостей ждет насыщенная программа, дегустация новых блюд и деликатесов из мидий, креветок, крабов, раков, лангустов, устриц. Также пройдут мастер-классы для детей и взрослых, битва поваров против робота Qummy.