В Дагестане может появиться собственная киностудия

25 мая. 23:58

Киностудия в Дагестане востребована и может быть создана, однако не в ближайшее время, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Перспективы (создания киностудии в Дагестане) очень хорошие, она востребована. К сожалению, есть некие препоны, и говорить, что эта кинокомпания будет сегодня или завтра создана, пока преждевременно", - поделился он.

По словам главы региона, есть "очень много желающих" снимать в Дагестане не только художественные, но и документальное, и публицистические фильмы.

Меликов уверен, что "некорректно говорить о создании кинокомпании", когда в республике существуют социальные проблемы. "Но думать и планировать это нужно", - отметил он.