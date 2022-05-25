Президент Всемирного банка предупредил о возможной рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине

25 мая. 23:08

В мировой экономике может начаться рецессия из-за ситуации на Украине, об этом предупредил президент Всемирного банка Дэвид Малпас, выступая в фонде торговой палаты США.

"По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удается увидеть, как мы можем избежать рецессии", - цитирует его ответ на вопрос о том, как "ситуация на Украине может повлиять на мировой ВВП", агентство "Прайм".

Малпас уточнил, что такое влияние окажется "очень негативным". В "плохой" ситуации будут жители России и Украины, но влияние выйдет и за их пределы. Например, сложности с поставками зерновых ударят по Ливану, не имеющему собственных запасов, замедление сельхозсекторов почувствовали и другие страны.

Кроме того, указал глава ВБ, - уменьшение поставок российских энергоносителей в Европу приводит к "существенному замедлению" экономики в европейских странах.