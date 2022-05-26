В России снимут фильм о легендарном советском пулеметчике Ханпаше Нурадилове

26 мая. 3:33

В Дагестане планируется снять художественный фильм, посвященный Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Нурадилов был пулеметчиком, и во время Великой Отечественной войны уничтожил более 900 вражеских солдат.

Баринов сообщил, что участие в проекте примет продюсер фильма "Аманат" Шамиль Джафаров. Планируется "и дальше снимать кино на многонациональную тематику", подчеркнул он.

"Следующий проект посвящен Великой Отечественной войне, одному из самых молодых Героев Советского Союза пулеметчику Ханпашу Нурадилову. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся довести до логического завершения этот проект", - рассказал Баринов.