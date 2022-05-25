Турция и Израиль планируют вернуть послов

25 мая. 22:46

Министры иностранных дел Турции и Израиля Мевлют Чавушоглу и Яир Лапид обсудили возможность взаимного возвращения послов в столицы, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

Напомним, главы двух дипломатических ведомств провели переговоры в Израиле. Руководитель МИД Турции впервые за 15 лет посетил Израиль.

Источник пишет, что по этому вопросу было достигнуто взаимопонимание, стороны этим довольны. Также уточняется, что подготовка к возвращению послов будет постепенной, сроки пока не называются.

Кроме того, министры также обсудили экономические вопросы и ситуацию в секторе Газа.