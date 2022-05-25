Кубанские аграрии перейдут на отечественные семена кукурузы

25 мая. 22:43

Кубанские аграрии будут использовать для выращивания сахарной кукурузы отечественные семена, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Краснодарский край - крупнейший российский производитель многих овощных консервов. Ежегодно комбинаты региона выпускают около 200 млн банок сахарной кукурузы. При этом для выращивания культуры сегодня используют в основном импортные семена. После введения санкций у наших аграриев возникли сложности, но теперь этот вопрос решен, посадочный материал есть в полном объеме, и уже в ближайшей перспективе край должен полностью перейти на отечественные семена", – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Для перехода на отечественную семенную базу будут использованы все возможности научных центров и наработки кубанских ученых, этим вопросом займется министерство сельского хозяйства края совместно с Национальным центром зерна им. П.П. Лукьяненко, - рассказал вице-губернатор края Андрей Коробка.