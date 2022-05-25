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Азербайджан представил потенциал "зеленой энергетики" в Давосе

Азербайджан представил потенциал &quot;зеленой энергетики&quot; в Давосе

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждался высокий потенциал возобновляемых источников энергии.

Кроме того, в рамках Всемирного экономического форума состоялся рабочий обед по теме нефти и газа, пишет Trend.

Он отметил, что были обсуждены возможности использования возобновляемых источников энергии во всех секторах экономики на основе принципов "зеленого" энергопространства, влияние региональных процессов на энергорынки, важность перехода к безопасной и устойчивой энергосистеме, а также высокий потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

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