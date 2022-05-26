Израиль хочет поставлять газ в Европу через Египет

Израиль с конца марта ведет с Европой переговоры о продаже природного газа через Египет. Они были инициированы во время встречи израильского министра энергетики Карин Эльхарар с европейским комиссаром по энергетике Кадри Симсон в Париже. Европейцы сообщили тогда израильтянам, что если не смогут найти альтернативу, то им придется возвращаться к углю, несмотря на серьезный ущерб, наносимый им окружающей среде, пишет Jewish News Syndicate.

По итогам встречи израильско-европейская команда вместе с египтянами начала работу над определением политических рамок для поставок газа в Европу. Генеральный директор министерства энергетики Израиля Лиор Шилат, возглавляющий группу переговорщиков, говорит, что Египет вовлечен в процесс, поскольку у Израиля нет технических ресурсов для того, чтобы напрямую обеспечивать газовые поставки Европе. По его словам, оптимальное решение - направлять газ в египетский терминал по сжижению, находящийся в окрестностях Александрии, где он будет обрабатываться, а затем отправляться в Европу на танкерах.

Срочность поиска новых поставщиков связана российской спецоперации на Украине. Европейские энергетические компании должны подчиниться требованию Москвы и платить за газ в рублях. Европа обсуждает возможности расширения газовой инфраструктуры и увеличения срока службы угольных электростанций, а также ищет альтернативные источники для замены российского газа.

Управляющий израильской Ассоциацией независимых производителей электроэнергии Нати Баренбойм говорит, что еще год назад европейский рынок серьезно обсуждал возможность закрытия всех электростанций, работающих на ископаемом топливе, в том числе и газовых, и переходе на возобновляемые источники и аккумуляторы, но сейчас они радикально изменили свою позицию по природному газу.

Несколько лет Израиль ищет возможность экспорта газа в Европу. В 2020 году было подписано соглашение по Восточно-Средиземноморскому трубопроводу, который планировалось проложить от израильского морского месторождения до Греции. Однако проект был отложен, когда администрация Байдена отказалась его поддерживать. Энтузиазм израильского правительства в отношении газа тоже угас. В декабре Эльхарар объявила, что в следующем году лицензии на добычу выдаваться не будут, поскольку правительство собирается сосредоточиться на возобновляемых источниках.

Чен Герцог, партнер и главный экономист компании BDO Israel, говорит, что европейский запрос изменил отношение израильского правительства, и всё указывает на то, что власти не собираются продлевать ограничения на выдачу лицензий. ”Израиль и европейцы поняли, что природный газ, даже в качестве временного энергоресурса при переходе на возобновляемые источники, важен и необходим”, - считает Герцог. По его словам, газовая сделка выгодна для обеих сторон: она укрепит экономические отношения и геополитические связи между Израилем и Европой, а также Египтом; появится стимул для дальнейшей разработки израильских газовых месторождений. "То количество газа, которым Израиль может обеспечить Европу, мало что изменит, - уточняет Герцог. - Но для израильской экономики это важный шаг, открывающий возможность последующего развития месторождений".

Однако Нати Баренбойм переживает, что Израиль может отдать слишком много: ”Мы должны серьезно задуматься над тем, чтобы обеспечить достаточное количество газа для местного рынка на следующие 30-40 лет. Потребление газа в Израиле растет на миллиард кубометров в год". В 2019 году Израиль потребил 11,25 млрд кубометров газа.

Баренбойм назвал три причины роста потребления: ежегодный двухпроцентный прирост населения; строительство новых электростанций и опреснительных установок, работающих на газе; и переход транспортной системы на газ и аккумуляторы. По его мнению, последний пункт - ”главная причина роста потребления”. ”При всём уважении к европейскому рынку, мы окружены врагами. Но мы должны сохранить свою независимость. Ничто не способно заменить природный газ - ни возобновляемые источники энергии, ни атомные электростанции из-за политических причин”, - сказал эксперт.

Израильское министерство экономики сообщило Jewish News Syndicate, что на сегодняшний день запасы газа оцениваются в 800 млрд кубометров. ”Мы не обнаружим еще один "Тамар" или "Левиафан", - говорит Баренбойм, имея в виду два крупнейших морских месторождения Израиля. - Мы можем обнаружить резервы среднего размера. Поэтому нам нужно с осторожностью подходить к экспорту собственного газа Европе”.

Чен Герцог обеспокоен в меньшей степени, поскольку уверен, что со временем Израиль перейдет на возобновляемые источники энергии. Кроме того, страна ”ввела квоты и ограничения на объемы экспорта для каждой компании на всех месторождениях, чтобы обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность”.