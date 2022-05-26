Афганскими аэропортами будут управлять ОАЭ, а не Катар и Турция

Несмотря на многомесячные переговоры "Талибана"* с Катаром и Турцией по поводу управления афганскими аэропортами, в качестве партнера были выбраны ОАЭ. Как отмечает Middle East Eye, афганские власти объявили, что ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании с никем не признанным "Исламским Эмиратом Афганистан", предусматривающий передачу управления тремя аэропортами Объединенным Арабским Эмиратам.

Заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар присутствовал на церемонии подписания соглашения, в рамках которого эмиратский консорциум GAAC/G42 будет заниматься наземным обслуживанием международных аэропортов в Кабуле, Герате и Кандагаре. Выступая на церемонии, Барадар заявил, что вскоре все международные авиакомпании вернутся в Афганистан. Напомним, что Turkish Airlines, Emirates, flydubai и перевозчики из Индии приостановили рейсы в страну после выхода всех международных вооруженных сил в августе 2021 года.

Принятое решение вызвало удивление не только потому, что последние восемь месяцев Кабул с переменным успехом продолжал переговоры с Дохой и Анкарой, но еще и по той причине, что мало кто из аналитиков рассчитывал на успех состоявшегося на прошлой неделе визита Барадара в ОАЭ.

Во время пребывания в ОАЭ Барадар попытался убедить переехавших афганских предпринимателей в необходимости инвестировать в родину, которая столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за того, что Вашингтон заморозил миллиарды активов афганского Центрального банка, а также сократил гуманитарную помощь и инвестиции после того, как "Талибан"* вернулся к власти 15 августа прошлого года.

”К счастью, с восстановлением "исламского эмирата" в Афганистане коррупции был положен конец и у всех появилась возможность зарабатывать”, - сказал Барадар на встрече с афганскими бизнесменами в ОАЭ. Его заявление - отсылка к многолетним обвинениям в коррупции и отсутствии прозрачности в исламской республике, которую поддерживал Запад. В 2021 году при прошлом правительстве Афганистан находился на 174 строчке в списке из 180 стран в международном рейтинге прозрачности.

”Мы ответственны за то, чтобы создать безопасные условия для вас и вашего бизнеса. Вместе мы сможем восстановить страну”, - сказал Барадар предпринимателям. Он сослался на ущерб, нанесенный Кабульскому международному аэропорту в августе прошлого года как на пример того, что должно быть сделано в стране. Когда появились сообщения о том, что президент Ашраф Гани вместе с высокопоставленными членами его кабинета покинул страну, а "Талибан"* наступает на Кабул, тысячи афганцев ринулись в аэропорт. Несколько дней отчаявшиеся жители страны провели в аэропорту. Фотографии, на которых запечатлены молодые люди, обрекающие себя на смерть, пытаясь уцепиться за шасси американского военного самолета, разошлись по всему миру. До окончательного вывода международных сил 31 августа десятки тысяч афганцев собирались у входов в аэропорт, надеясь попасть на один из последних рейсов из страны.

На встрече с потенциальными инвесторами Барадар поднял вопрос о передаче управления аэропортами ОАЭ, но тогда его слова не привлекли особого внимания. Тем не менее соответствующее соглашение было подписано спустя несколько дней после его возвращения в Кабул.

Напряженность между Катаром и "Талибаном"*

Компания GAAC/G42 не в первый раз будет работать в Афганистане. В 2020 году группа подписала аналогичное соглашение с предыдущим правительством. Но когда Ашраф Гани и его кабинет бежали, а международные силы вышли из страны, Кабульский аэропорт остался без управляющей компании. В сентябре, когда афганские перевозчики возобновили деятельность в стране, Катар занялся обеспечением безопасности, в частности в отношении афганцев, эвакуирующихся из страны. Катарцы также помогли восстановить помещения аэропорта, в том числе и международного терминала, который был практически разрушен, когда толпа людей хлынула в аэропорт в первые дни после прихода "Талибана"* к власти.

Детали соглашения с ОАЭ все еще неизвестны, но еще прошлой осенью источники из Катара говорили Middle East Eye, что отношения между Дохой и "Талибаном"* ухудшаются. Источники утверждали, что талибы* выступил решительно против того, чтобы сотрудники катарской службы безопасности носили военную форму. Поэтому когда катарские офицеры сопровождали покидающих страну афганцев прошлым летом, на них были черные поло и брюки-карго. Единственным свидетельством того, что они являются представителями катарских спецслужб, служили бордово-белые нашивки на бронежилетах. Люди, покинувшие Афганистан в сентябре и октябре, подтвердили Middle East Eye, что катарцы были в гражданском. Тем не менее при них было оружие, а колонны они сопровождали на бронированных внедорожниках.

Беженцы подтверждают эффективную работу катарцев в Кабульском аэропорту. В свою очередь талибы* стояли исключительно на главном входе. По словам эвакуированных, весь процесс обеспечивали катарцы, сопровождавшие их до самой посадки и охранявшие взлетную полосу до тех пор, пока самолеты Qatar Airways не отрывались от земли, как и бывшие сотрудники аэропорта, проработавшие в нем многие годы. Несмотря на тесное и успешное сотрудничество во время эвакуации прошлым летом, долгосрочное соглашение достигнуто не было.

Катарский источник говорит, что "Талибан"* не смог выполнить требования Дохи по обеспечению безопасности на примыкающей к аэропорту территории, чтобы пассажиры могли без проблем добираться до аэропорта. ”Мы выдвинули определенные условия, но нас никто не послушал. Безопасность - это не только металлодетекторы и обыски людей”, - сказал источник.

Признаки напряженности в отношениях с Катаром наблюдались на протяжении нескольких месяцев. Доха неоднократно критиковала ограничения "Талибана"* в отношении женщин и призывала разрешить девочкам-подросткам посещать школу.

Отношения Катара с "Талибаном"* начались в 2011 году, когда по инициативе тогдашнего американского президента Барака Обамы и его афганского коллеги Хамида Карзая Доха была выбрана в качестве локации для создания офиса талибов* с целью обсуждения мира между группировкой и поддерживаемым Западом правительством. Отношения укрепились в ноябре прошлого года, когда Доха стала дипломатическим представителем Вашингтона в Афганистане.

В итоге Абу-Даби удалось обойти Катар и заключить соглашение по аэропортам. Анкара тоже потерпела поражение. Хотя Турция активно участвовала в переговорах по поводу управления аэропортами, правительство в Анкаре сетовало на отсутствие инклюзивного правительства в Афганистане, что стало причиной напряженных отношений с "Талибаном"*.

*"Талибан" – движение, запрещенное в РФ