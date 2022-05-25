Дагестан может принять более 1,5 млн туристов в этом году

25 мая. 21:45

Туристический поток в Дагестан в этом году может достигнуть отметки в 1,5 млн человек, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе рабочей поездки в республику.

"Уже в этом году мы понимаем, что туристическая инфраструктура будет на пределе возможностей принимать туристов. Мы ожидаем плюс 30% к туристическому потоку прошлого года, очередной рекорд. Я думаю, что здесь будет более 1,5 млн туристов", - цитирует руководителя ведомства ТАСС.

Догузова выразила мнение, что Дагестан сейчас страдает от дефицита гостиниц разной категории "звездности" и различного формата, от больших отелей на морском берегу и до кемпингов.

Она призвала совместными усилиями обустраивать различные турмаршруты, зоны отдыха, смотровые площадки, причем все эти объекты должны быть удобными и безопасными.