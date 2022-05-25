Ильхам Алиев поздравил президента Грузии с Днем независимости

25 мая. 21:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму грузинской коллеге Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости Грузии, передает Sputnik Азербайджан.

"Уверен, что межгосударственные отношения, отражающие волю двух народов, и плодотворное сотрудничество в различных сферах будут и впредь способствовать благополучию наших стран, миру и стабильности в регионе", - говорится в письме.

Стоит отметить, что руководство Грузии 26 мая масштабно отметит 31-ю годовщину независимости страны.