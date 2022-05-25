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Правительство все же разрешили поставлять газ с "Ямала СПГ" в адрес Gazprom M&T

Правительство все же разрешили поставлять газ с &quot;Ямала СПГ&quot; в адрес Gazprom M&amp;T

Правительство РФ разрешило поставлять газ с "Ямала СПГ" попавшей под ответные российские санкции бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

"Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая... и постановлением правительства РФ от 11 мая... и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" Yamal Trade Pte. Ltd.... сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd.... (Сингапур)", - сказано в документе.

Распоряжение главы правительства вступает в силу со дня подписания, то есть сегодня, срок его действия - 90 дней.

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