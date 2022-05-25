Африка и Ближний Восток будут торговать с Россией в нацвалюте

25 мая. 21:29

Ближневосточные и африканские партнеры России перейдут на торговлю в национальной валюте, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Говоря о самой идее торговли в нацвалюте, Богданов назвал это очень перспективным направлением, к которому, по его словам, партнеры из Африки и Ближнего Востока перейдут в ближайшее время.

"Мы разговариваем со многими. Могу сказать, что мы и с нашими сирийскими партнерами будем работать на этом направлении. С некоторыми партнерами в Африке, думаю, тоже", - цитирует его ТАСС.