Болгария не будет зависимой от российского газа к концу года

25 мая. 21:20

Болгария перестать зависеть от поставок российского газа к концу года, сообщил премьер-министр страны Кирил Петков, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, страна в кратчайшие сроки после остановки поставок из РФ нашла альтернативу. Политик выразил убежденность, что оптимальное использование инфраструктуры в регионе позволит достичь энергетической диверсификации не только самой Болгарии, но и в целом на Балканах, пишет ТАСС.

Говоря о причинах текущих кризисов, Петков предположил, что за многие годы власти не сделали стратегических шагов, которые бы остановили рост зависимости Европы от газа из РФ.

Напомним, 27 апреля "Газпром" заявил о полной приостановке поставок компании "Булгаргаз" в связи с неоплатой в рублях.