Казахстанец украл целый табун лошадей

25 мая. 20:48

Полиция Северо-Казахстанской области раскрыла кражу табуна лошадей, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

В апреле у жителя района имени Г. Мусрепова с вольного выпаса пропали 13 лошадей. Ущерб составил порядка 10 млн тенге.

"Долгое время он пытался найти животных самостоятельно, а в конце месяца обратился в полицию. В районном отделе полиции были созданы четыре группы, которые отрабатывали и версии кражи скота. Сотрудники отдела полиции проверяли возможную причастность ранее судимых жителей района", - говорится в сообщении.

Через неделю было установлено, что похищенные лошади были проданы в Костанайской области, куда их перевезли на "КамАЗе". По подозрению в краже задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 30-летнего жителя района.

"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 188-1 Уголовного кодекса РК "Скотокрадство". Лошади изъяты и возвращены владельцу", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.