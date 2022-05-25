Калын: Швеция и Финляндия не станут членами НАТО, пока не выполнят требования Турции

25 мая. 20:39

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, выступая на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров Турции с делегациями Швеции и Финляндии, заявил, что страны не вступят в НАТО, пока не выполнят требования Анкары.

"НАТО - это союз по обеспечению безопасности, таким образом, самый фундаментальный вопрос этого альянса заключается в том, чтобы обеспокоенность в сфере безопасности снималась одинаково и справедливо для всех членов альянса", - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что турецкая сторона хочет принятия конкретных мер против запрещенных в Турции террористических организаций РПК и ее ответвлений, а также увидеть четкие шаги для снятия обеспокоенности Турции в сфере безопасности.

"Если требования, которые я указал, не будут выполнены, этот процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не может продолжаться", - подчеркнул Калын.