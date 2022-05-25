Сергей Лебедев: Азербайджан завоевал широкое признание на мировой арене

25 мая. 20:39

За годы своего суверенитета Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества и завоевал широкое признание на международной арене, об этом заявил председатель Исполкома исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в поздравлении президенту АР Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

"Сегодня под Вашим руководством республика уверенно движется вперед по пути комплексных государственных реформ, нацеленных на укрепление политической и социально-экономической стабильности в стране", - отметил он.

Лебедев выразил уверенность в том, что многогранная деятельность Ильхама Алиева продолжит служить процветанию страны и росту благосостояния ее народа, а плодотворное сотрудничество в рамках СНГ будет и далее крепнуть и развиваться.

В заключение исполнительный секретарь содружества пожелал президенту Азербайджана доброго здоровья и благополучия, всему народу Азербайджана - мира и процветания.