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Экс-замначальника больницы ФСИН помещен под домашний арест в Ростове-на-Дону

Экс-замначальника больницы ФСИН помещен под домашний арест в Ростове-на-Дону

Ленинский районный суд (Ростов-на-Дону) поместил под домашний арест до 7 июля экс-замначальника Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУ ФСИН по области Александра Ляха, такое сообщение распространила пресс-служба.

Как считает следствие, Лях давал поручения начальнику психиатрического отделения филиала медсанчасти №61 ФСИН использовать в отношении осужденных и арестованных лиц меры физического стеснения, нарушая таким образом их конституционные права и нанося вред здоровью.

Теперь подсудимому вменяют ч.2 ст.286 УК - "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность", пишет "Интерфакс-Юг".

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