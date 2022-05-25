Экс-замначальника больницы ФСИН помещен под домашний арест в Ростове-на-Дону

25 мая. 20:20

Ленинский районный суд (Ростов-на-Дону) поместил под домашний арест до 7 июля экс-замначальника Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУ ФСИН по области Александра Ляха, такое сообщение распространила пресс-служба.

Как считает следствие, Лях давал поручения начальнику психиатрического отделения филиала медсанчасти №61 ФСИН использовать в отношении осужденных и арестованных лиц меры физического стеснения, нарушая таким образом их конституционные права и нанося вред здоровью.

Теперь подсудимому вменяют ч.2 ст.286 УК - "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность", пишет "Интерфакс-Юг".