Туристическая услуга "друг на день" может появиться в России

25 мая. 19:52

Эксперт по развитию туристских территорий Елена Воротникова выступила с предложением создать для российских путешественников услугу в формате индивидуального сопровождения – "друг на день".

По ее словам, она обретет популярность у самостоятельных туристов. "Первое, в чем нуждаются туристы - это информация. Особенно это важно для тех, кто сам организует свой отдых, не пользуясь услугами турфирм", - сказала она в интервью "Российской газете".

Так, приезжающие в незнакомый город туристы смогут обращаться к "другу на день", который расскажет историю города и указать на наиболее интересные достопримечательности.