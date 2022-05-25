День Победы по иудейскому календарю отпразднуют на Кавказе и по всему миру

Завтра евреи отпразднуют День спасения и освобождения - День Победы по иудейскому календарю, учрежденный в 2013 году по инициативе горской еврейской общины. Он установлен на 26 число месяца ияра как религиозное продолжение Дня Победы 9 Мая, как день благодарности еврейского народа Красной армии и другим армиям антигитлеровской коалиции за спасение и освобождение от нацизма.

В этом году мемориальные и религиозные церемонии в честь праздника пройдут в еврейских общинах во многих городах Кавказа: во Владикавказе, Дербенте, Кисловодске, Махачкале, Моздоке, Нальчике, Пятигорске.

Россия по традиции станет одним из главных мировых центров торжеств. В Москве вечером 26 мая пройдут молитвы в Большой Хоральной синагоге и в синагоге Московского еврейского общинного центра в Марьиной роще. Утром 27 мая будет организовано традиционное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В России День спасения и освобождения официально отмечается уже в восьмой раз - с тех пор, как он был включен в реестр праздников и памятных дней. Ежегодно президент Владимир Путин направляет в этот день свое поздравительное обращение к еврейской общине.

Другим крупным центром торжеств станет Израиль, где праздник поддержали оба главных раввина страны, а кнессет принял закон о внесении 26 ияра в официальный перечень памятных дат. Главная молитва Дня спасения и освобождения состоится у важнейшей святыни иудаизма - Стены плача в Иерусалиме. На церемонии будут присутствовать религиозные лидеры страны, члены израильского правительства, депутаты кнессета, другие почетные гости. Помимо Иерусалима, в мероприятиях примет участие еще десять израильских городов. Также к празднованию присоединятся еврейские общины по всему миру, в их числе Буэнос-Айрес, Баку, Варшава, Вена, Гуанчжоу, Джерба, Лейпциг, Марсель, Нью-Йорк, Париж, Сидней, Франкфурт-на-Майне и другие города.

Инициатива учредить новую иудейскую дату календаря появилась благодаря горским евреям. Ее автор, президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, убежден, что 26 ияра - еще один способ борьбы с пересмотром истории, напоминание миру о решающем вкладе советских воинов-освободителей в Победу над нацизмом. "Основные коронавирусные ограничения отменены, и в этом году мы планируем отметить праздник с соответствующим ему размахом и торжественностью, - говорит Герман Захарьяев. - Общая память о Холокосте и Победе над нацизмом объединяет всех, и 26 ияра - часть этой памяти".