Путин: многодетная семья должна стать нормой для российского общества

25 мая. 19:25

Многодетная семья должна стать не просто нормой, но ценностным ориентиром для российского общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

По его словам, семьи с тремя и более детьми, уже имеющие высокий статус, должны получить такой статус и в общественном сознании, государство также обязано поддерживать их.

"Что для России многодетная семья - это нам хорошо известно, это всегда было у нас в России традицией, нужно эту традицию возвращать, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства", - цитирует российского лидера ТАСС.

Путин добавил, что прочная многодетная семья представляет собой базовый ответ на возникающие демографические вызовы.