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Путин: многодетная семья должна стать нормой для российского общества

Путин: многодетная семья должна стать нормой для российского общества

Многодетная семья должна стать не просто нормой, но ценностным ориентиром для российского общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

По его словам, семьи с тремя и более детьми, уже имеющие высокий статус, должны получить такой статус и в общественном сознании, государство также обязано поддерживать их.

"Что для России многодетная семья - это нам хорошо известно, это всегда было у нас в России традицией, нужно эту традицию возвращать, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства", - цитирует российского лидера ТАСС.

Путин добавил, что прочная многодетная семья представляет собой базовый ответ на возникающие демографические вызовы.

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