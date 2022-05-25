Азербайджанский клуб расстался с двумя легионерами

25 мая. 19:21

Парагвайский нападающий азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Хулио Родригес покинул команду. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте клуба.

Срок действия контракта 31-летнего форварда с "Сабахом" истек, поэтому он покинул клуб в статусе свободного агента, передает Azerisport.com

Хулио Родригес защищал цвета "Сабаха" с января 2020 года. В минувшем сезоне он провел за команду 10 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них одним забитым мячом.

Ряды "Сабаха" также покинул хорватский защитник Шпиро Перичич. Он выступал за "Сабах" с августа 2021 года.