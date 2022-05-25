Сотрудник университета незаконно перевел себе и друзьям почти $455 тысяч в Грузии

25 мая. 18:59

В Грузии задержан сотрудник Технического университета, подозреваемый в растрате более чем миллиона лари, об этом рассказали в Генеральной прокуратуре.

Следствие выяснило, что в разные периоды времени, заполняя базы зарплат, мужчина указывал личные данные работников университета, а в качестве счета – свои личные данные. В итоге деньги поступали ему, передает Sputnik Грузия.

Щедрый обвиняемый перечислял по этой схеме деньги и своим друзьям, не работавшим в университете, но получавшим зарплату.

В общей сложности сотрудник мошенническим путем завладел 1,3 млн лари ($455 тысяч).