Глава Евросовета оценил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

25 мая. 18:52

Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО выгодно Европейскому союзу. Об этом он заявил в ходе своего визита в Швецию.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО выгодно как альянсу, так и Евросоюзу, поскольку это сделает Европу безопаснее", - цитирует Мишеля ТАСС.

Глава Евросовета также подчеркнул, что они полностью доверяют Швеции и Финляндии в их переговорах с Турцией. "И мы также полностью поддерживаем эти усилия", - добавил Мишель.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК).