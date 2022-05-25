В России увеличат МРОТ и прожиточный минимум

25 мая. 18:47

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам объявил о новых мерах по поддержке российской экономики и граждан в условиях санкций.

"Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет - рост благосостояния и качества жизни граждан", - сказал он.

Глава государства предложил с 1 июня повысить уровень прожиточного минимума до 13 919 рублей и увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 10%. Кроме того, планируется с 1 июля повысить МРОТ до 15 279 рублей в месяц, а также вдвое увеличить поддержку военнослужащих-женщин с детьми.