МАГАТЭ: ядерные аспекты возрождения иранской ядерной сделки согласованы

25 мая. 18:32

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что ядерные аспекты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе почти согласованы.

По его словам, сейчас ведутся два параллельных процесса в отношении атомной программы Ирана, одним из которых является "попытка возродить СВПД".

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что это долгий процесс, который продолжается более года и который проходит сейчас через большие трудности из-за вещей, которые по большей степени не связаны с ядерными вопросами. "Я думаю, что ядерные аспекты соглашения почти финализированы, но по-прежнему есть сомнения", - цитирует его ТАСС.

Гросси добавил, что второй процесс заключается в наблюдении МАГАТЭ за выполнением атомной программы Ирана в соответствии с СВПД. Он указал на то, что за последние годы иранская атомная программа стала очень крупной и амбициозной, и то порождает большое количество вопросов. "Мы находимся на очень сложной точке в настоящее время", - уточнил гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, 27 декабря в Вене стартовал восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в столице Австрии. 11 марта была взят перерыв из-за внешних факторов.