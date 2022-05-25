В США допустили частичное снятие санкций с Ирана

25 мая. 18:20

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что Вашингтон может отказаться от части санкций против Тегерана, чтобы поощрить его шаги по отказу от ядерной программы.

"Мы, как и наши европейские партнеры, убеждены, что мы можем предоставить ограниченное облегчение санкций в обмен на то, чтобы Иран предпринял важные шаги по сворачиванию и ограничению своей ядерной программы", - цитирует его РИА Новости.

При этом, как отметил Малли, США и ЕС могут "продолжать использовать остающиеся санкции и другие имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для оказания давления и нацеливаясь на другие опасные действия Ирана".