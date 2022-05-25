Уголовное дело о сбыте наркотиков на акциях протеста возбуждено в Армении

25 мая. 18:24

В Армении открыто уголовное дело по факту смерти экс-члена Совета старейшин Еревана Артура Седракяна на площади Франции и сбыта наркотиков другим участникам оппозиционных акций протеста, задержан подозреваемый А.В. Такое сообщение опубликовал Следственный комитет.

В нем говорится, что правоохранители провели обыск в 39 квартирах и четырех автомобилях, они нашли огнестрельное оружие, патроны, марихуану и гашиш, а также семена и листья конопли. В автомобиле А.В. также было найдено 475 г метамфетамина, 950 г марихуаны, 1055 г опиума, 72,8 г героина. Он задержан.

Что касается смерти Артура Седракяна, умершего 5 мая, установлено, что ее причиной стала острая сердечная недостаточность от интоксикации смеси натуральных и синтетических каннабиноидов, пишет Sputnik Армения.

Напомним, демонстранту стало плохо в одной из палаток, разбитых оппозицией на площади Франции в Ереване.