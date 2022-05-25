Останки воинов ВОВ перезахоронили в Ингушетии

25 мая. 18:12

В Малгобеке перезахоронили останки восьми красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В городе воинской славы Малгобек состоялось торжественное захоронение останков восьми солдат Красной армии, павших смертью храбрых в ходе Малгобекской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.

В церемонии участвовали члены правительства республики, военнослужащие, общественные деятели, юнармейцы, а также поисковики из Ингушетии и Чечни.

"Останки погибших красноармейцев были найдены в ходе весенней полевой поисковой экспедиции в рамках всероссийской акции "Вахта памяти-2022", - уточнили в пресс-службе.