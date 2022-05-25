Солнце и ветер позволяют Турции экономить $7 млрд в год на покупке газа

За последние 12 месяцев Турции удалось сэкономить $7 млрд на импорте энергоресурсов за счет развития солнечной и ветряной энергетики, что помогло снизить счета за электричество на фоне резкого роста цен на газ во всем мире, говорится в отчете британского аналитического центра Ember. Турецкое правительство пыталось удерживать стоимость коммунальных услуг на низком уровне, в частности тарифов на электроэнергию и газ. Тем не менее как и многие другие страны, Турция столкнулась с резким ростом затрат, поскольку подорожание газа в более чем семь раз за год привело к шестикратному увеличению стоимости электроэнергии в стране, пишет турецкая "Сабах".

В отчете говорится, что обвал турецкой лиры усугубил влияние роста цен на газ на стоимость электроэнергии. Этот рост начался во втором квартале прошлого года и почти удвоился в июле-августе прошлого года, достигнув $50 за МВт-ч. В сентябре рост лишь ускорился, когда среднемесячная цена на газ достигла $90 за МВт-ч. В прошлом году дисбаланс спроса и предложения вкупе с геополитическими разногласиями привели к росту цен на газ, в этом году эта тенденция продолжилась, чему также способствовала ситуация в Украине. В отчете указывается, что на фоне высоких цен на ископаемое топливо возобновляемая энергетика, а именно энергия солнца и ветра, сыграла решающую роль в снижении счетов за электроэнергию в Турции, которые были бы гораздо выше, если бы эта сфера не была такой развитой.

С конца февраля сэкономлено уже $2 млрд

Из данных следует, что в период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года ветряные и солнечные электростанции произвели 46,3 ТВт-ч электроэнергии. "Без этих электростанций пришлось бы задействовать малоиспользуемые газовые или угольные электростанции, зависящие от импорта энергоресурсов, чтобы компенсировать вырабатываемый электростанциями объем, - говорится в отчете. - Если предположить, что все 46,3 ТВт-ч электроэнергии были выработаны газовыми электростанциями, это будет означать, что за эти 12 месяцев ветровая и солнечная энергия компенсировали дополнительный импорт газа на $7 млрд".

Львиную долю на импорте в размере $5 млрд сэкономили ветряные электростанции, выработав за последние 12 месяцев 32,2 ТВт-ч электроэнергии. На солнечные электростанции пришлось $2 млрд, при этом доля нелицензированных солнечных электростанций - 86%. С конца февраля до конца апреля ветровая и солнечная генерация в Турции заменила потенциальный импорт энергоресурсов на сумму $2 млрд. "Мы ожидаем, что благодаря ветровой и солнечной генерации каждый месяц экономия на импорте газа будет составлять примерно $700 млн, если цена на газ останется на этом уровне", - говорится в анализе.

Необходимость быстрых решений

Аналитик по электроэнергии и климату Ember, автор отчета Уфук Альпарслан призвал к увеличению мощности солнечной и ветровой энергетики, поскольку энергетический кризис требует быстрых решений, таких как солнечная энергетика, отметив, что "при правильной стратегии использования возобновляемых источников энергии можно добиться лучших результатов".

"Рост цен на газ и обвал лиры приводят к повышению цен на электроэнергию в Турции, в то время как возобновляемые источники энергии позволяют избежать необходимости импорта ископаемого топлива на миллиарды долларов, - сказал Альпарслан. - Необходимо нарастить мощности ветровой и солнечной энергии, также следует избегать рыночных интервенций, наносящих ущерб инвестиционному климату в стране". Из отчета центра следует, что цены на электроэнергию в стране определяли газовые электростанции, учитывая, что на этот самый дорогой источник энергии приходилось около трети производства электроэнергии в прошлом году.

Расширение использования возобновляемых источников энергии

Турция на 99% зависит от поставок газа, что делает страну уязвимой к росту цен. Потребление природного газа в Турции было рекордным в 2021 году - примерно 59 млрд кубометров. В Ember призвали к ускорению развития ветряной и солнечной энергетики с целью снижения счетов за электроэнергию и устранения препятствий, мешающих новым инвестициям.

В прошлом году на долю возобновляемых источников энергии пришлось 97% прироста новых мощностей в стране. К концу марта этого года суммарная установленная мощность электростанций в Турции превысила 100 гВт, причем более половины из них приходится на возобновляемые источники энергии, включая гидроэнергетику, ветроэнергетику, солнечную энергетику и геотермальную энергетику. Однако, несмотря на этот значительный вклад, однако для удовлетворения резкого роста спроса последних лет этого пока недостаточно.

Аналитики центра призывают к дальнейшей установке солнечных батарей, способных сыграть ключевую роль в борьбе с ростом цен на энергоресурсы и высокими счетами за электроэнергию. Хотя Турция обладает самыми высокими производственными мощностями по производству солнечных панелей в Европе - 8 гВт в год, по данным центра Ember, каждый год вводят в строй лишь 1 гВт. В британском аналитическом центре указывают, что используя все свои внутренние производственные мощности по производству солнечных панелей, Турция способна сократить счета за электроэнергию еще существеннее, заменив дорогостоящий импорт энергоресурсов.