Саудовская Аравия планирует ежегодно привлекать $175 млрд инвестиций

25 мая. 19:04

Саудовская Аравия собирается привлекать ежегодно иностранные инвестиции в размере $175 млрд. Об этом заявил министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Он подчеркнул, что в 2021 году Саудовская Аравия привлекла $20 млрд прямых иностранных инвестиции, что существенно больше тех объемов, которые были до запуска стратегии "Видение-2030". "Однако наша цель заключается в увеличении ежегодного объема иностранных инвестиций до $175 млрд", - сказал Халид аль-Фалих.

По его словам, это позволит стране получить передовой опыт в новых областях и тем самым ускорить процесс диверсификации экономики, а также повысить ее конкурентоспособность в регионе.

Министр обратил внимание на то, что на сегодняшний день главным инвестором Саудовской Аравии являются США, однако королевство готово к сотрудничеству с компаниями из других стран и регионов.