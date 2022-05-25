Грузия, Азербайджан и Казахстан начинают перевозки грузов в Европу на фидерном судне

25 мая. 17:57

Дочерняя компания "Грузинской железной дороги" GR Logistics совместно с терминалами Ady Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан) и Каспийской судоходной компанией ASCO начинают перевозку грузов фидерным судном из грузинских портов в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе "Грузинской железной дороги" (ГЖД).

Как отмечается, судно вместимостью 210 TEU будет выполнять три рейса в месяц.

В ГЖД обратили внимание на то, что использование фидерной линии между портами Черного моря будет способствовать увеличению грузовых перевозок. Контейнерные перевозки будут осуществляться по маршрутам "Европа-Китай-Европа" и "Европа – Средняя Азия – Европа".

Ожидается, что первое фидерное судно из порта Поти доставит контейнеры вместимостью 146 TEU в румынскую Констанцу. После перегрузки в порту Констанца груз на борту будет отправлен в Германию и Венгрию, а затем и в другие европейские страны.